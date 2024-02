Veröffentlicht am 18. Februar 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

P154 Neu! Einbruchschutz – Wie sichere ich mein Haus/meine Wohnung gegen Einbrecher?

In Kooperation mit dem Polizeipräsidium Koblenz. Montag,18.03.2024 v.18:30 – 20:00 Uhr. Realschule plus, Schulstr. 23, Puderbach, Klassenraum. Leitung: Dietrich Viebranz, Polizeihauptkommissar (Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Koblenz). Kostenfrei. Anmeldung: Außenstelle Puderbach – 02684 8581-10 /-08.

P153 Basiswissen für glückliche Hühner. Die eigenen Eier erzeugen – Kleine Hühnerhaltung für Privatleute. Freitag, 15.03.2024 v. 18:00 – 20:30 Uhr. Realschule plus, Schulstr. 23, Puderbach, Klassenraum. Leitung: Axel Hilckmann, Tierwirt, Fachberater Ökologische Geflügelhaltung. Gebühr: 30,00 € (Kinder können kostenfrei teilnehmen). Anmeldung: Außenstelle Puderbach – 02684 8581-10 /-08.

P353 Erste Hilfe im Kleinkindalter. Für Eltern, Großeltern und Interessierte. Außerdem werden Themen zu lebensrettenden Sofortmaßnahmen bei Kleinkindern behandelt. Montag, 18.03.2024

v. 17:30 – 21:30 Uhr. Realschule plus, Schulstr. 23, Puderbach, Klassenraum. Leitung: Rico Scheiblich, Notfallsanitäter. Gebühr: 18,00 €. Anmeldung: Außenstelle Puderbach – 02684 8581-10 /-08.

L329 Neu! Yoga Retreat. Mein Tag mit Yoga: Hatha-Yoga Praxis und kleine Einführung in die Yoga-Philosophie. Sonntag,17.03.2024v., 10:00 – 16:30 Uhr. Bitte mitbringen: Yogamatte, Sitzkissen, Decke, bequeme Kleidung, Getränke und Speisen für die Pause. Verbandsgemeindeverwaltung Linz, Am Schoppbüchel 5, Linz am Rhein, Sitzungssaal, EG. Leitung: Petra Helena Rieck, Yogalehrerin BDY/EYU/GGF. Staffelpreis v. 35,00 – 30,00 €, je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: Außenstelle Linz – 02644 5601-11.

G401 Italienisch lernen in 4 Stunden (Online Zoom 1). „Sprachenlernen im Schnellverfahren“ für den Urlaub. 2 Abende, Dienstag, 19.03.2024, Donnerstag, 21.03.2024 v. 18:30 – 20:30 Uhr. Leitung: Klaus Bylitza, Sprachen-Coach. Staffelpreis v. 59,00 € – 49,00 €, je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: KreisVolkshochschule Neuwied e.V. – 02631 347813.

G507 Facebook – Möglichkeiten und professionelle Nutzung (Online-Zoom 2) 2 x mittwochs, 13.03.2024, 20.03.2024 v. 18:00 – 20:15 Uhr. Leitung: Kerstin Marmann-Dichtler, Projektleiterin im Marketing und Eventmnagement. Gebühr: 26,00 €. Anmeldung: KreisVolkshochschule Neuwied e.V. – 02631 347813.

L127.2 Neu! Worpswede – ein Porträt aus Licht und Kunst. Montag, 18.03.2024 v. 19:00 – 20:30 Uhr. Verbandsgemeindeverwaltung Linz, Am Schoppbüchel 5, Linz am Rhein, Besprechnungsraum 305/306, 3. OG. Leitung: Karl Hermann Amthauer, Bildungsreferent. Anmeldung: Außenstelle Linz – 02644 5601-11. Weitere Informationen, Online-Anmeldungen und viele weitere Kurse auf unsere Homepage: www.kvhs-neuwied.de (Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise).