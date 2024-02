Veröffentlicht am 18. Februar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller bietet kostenlose Fortbildung für Ehrenamtliche an.

Mit der Veranstaltung „Grundlagen des Gemeinnützigkeitsrechts“ am Samstag, den 9. März, von 10 bis 17 Uhr steht die erste Tagesfortbildung für Vereine und Ehrenamtliche des Haus Felsenkellers in den Startlöchern.

Das Ehrenamt zu stärken ist der Landesregierung und auch der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ein großes Anliegen. In Zusammenarbeit mit dem Bildungsteam im Felsenkeller ist es nun gelungen, hochwertige Fortbildungen zur Qualifizierung zu entwickeln. So können alle, die in einem Verein oder einer Interessensgemeinschaft engagiert sind, die eigenen Tätigkeiten mit fundiertem Wissen untermauern und auf sicherere Füße stellen.

Die erste Runde dieser Bildungsinitiative widmet sich einem rechtlichen Thema. Gemeinnützige Vereine verfolgen steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Da ist es für den Vorstand wichtig, diese steuerrechtlichen Vorgaben zu kennen und richtig einzuhalten. So kann man die Vereinsarbeit auf solide Füße stellen. Im Rahmen dieses Seminars wird der Referent und Rechtsanwalt Michael Röcken die grundlegenden Regelungen des Gemeinnützigkeitsrechts darstellen. Nach einer allgemeinen Einführung in die gesetzlichen Grundlagen werden insbesondere die Grundsätze der Selbstlosigkeit, der Ausschließlichkeit und der Unmittelbarkeit erläutert.

Auch praktische Fragen, wie die zeitnahe Mittelverwendung oder die Rücklagenbildung sowie die Mittelweitergabe an andere Organisationen, werden dargestellt.

Der Frage der tatsächlichen Geschäftsführung gehen wir anhand von praktischen Beispielen mit Hinweisen an, damit Nachweispflichten gegenüber dem Finanzamt usw. verständlich werden. Die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Tätigkeitsbereichen des Vereins, der ideelle Bereich, die Vermögensverwaltung sowie der Zweckbetrieb und der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb wird ebenfalls vorgestellt.

Natürlich wird es auch viel Raum für die Fragen der Teilnehmenden geben. So kann das vielleicht etwas trockene Thema durch praktische Beispiele und konkrete Anwendungen aus den Reihen der engagierten Menschen vor Ort lebendig gemacht werden. Das Haus Felsenkeller will in Zukunft in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld regelmäßig Fortbildungen als Grundlage erfolgreicher Vereinsarbeit und zur Stärkung von Ehrenamtstätigkeiten anbieten.

Die Veranstaltung findet statt in Zusammenarbeit mit der VG Altenkirchen-Flammersfeld und der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz. Die Teilnahme ist kostenlos. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Mehr Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.