Veröffentlicht am 17. Februar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neuer Englischkurs für Anfänger bei der Kreisvolkshochschule

Englisch ist die Weltsprache und wird fast überall gesprochen. Für all diejenigen, die erfolgreich Englisch lernen oder ihre noch vorhandenen geringen Englischkenntnisse ausbauen wollen, hat die Kreisvolkshochschule Altenkirchen in Kürze ein neues Angebot: Der Einsteigerkurs unter der Leitung von Ana Böhm mit Beginn am Mittwoch, 28. Februar (10 bis 11.30 Uhr), wendet sich an Anfänger, die während ihrer Schulzeit keinen Englischunterricht hatten oder ganz geringe Vorkenntnisse mitbringen. Der Kurs beginnt quasi bei Null, in kleinen Lernschritten werden die Teilnehmenden an die Bewältigung einfacher und typischer Alltagssituationen im Englischen herangeführt. Der Kurs umfasst zwölf Termine à 90 Minuten, die Teilnahme kostet 66 Euro, acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorausgesetzt. Weitere Informationen und Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de