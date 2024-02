Veröffentlicht am 17. Februar 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Landkreis Neuwied macht fit für ein besseres Klima – „klimafit“-Kurs der Kreisvolkshochschule startet am 8. April in der Bunten Stadt: Aktiv für den Klimaschutz in Linz und Umgebung

Die Klimakrise ist längst auch vor unserer Haustür angekommen. Viele Menschen in überfluteten Regionen Deutschlands haben dies erst kürzlich hautnah miterlebt. Häufigere Starkregenereignisse, Dürren und Dauerregen und immer mehr Hitzetage gehören leider mittlerweile zum Alltag. Aber wie kann man sich im Kreis Neuwied gegen die Folgen der Klimakrise wappnen und sozusagen vor der Haustür Klimaschutzmaßnahmen umsetzen?

Wissen dazu vermittelt ab 8. April 2024 der kvhs-Kurs „klimafit“ in der Außenstelle Linz. Über dieses Angebot können sich Bürgerinnen und Bürger ab April weiterbilden, um nicht nur die VG Linz, sondern die ganze Umgebung gemeinsam klimafreundlicher zu gestalten.

„Es spricht für unseren Landkreis, dass wir in der kvhs-Außenstelle Linz nun nach dem Seminar in Asbach zum zweiten Mal hintereinander einen solchen Kurs anbieten können“, freut sich Landrat Achim Hallerbach, der bei der Durchführung auf einen erfahrenen Experten bauen kann.

Der Kurs findet nämlich unter Leitung von Wilfried Hausmann statt. Wilfried Hausmann ist überregional in der Risikokommunikation und Überflutungsvorsorge tätig und hat sich dort einen guten Ruf erworben.

An sechs Kursabenden – vier vor Ort in der kvhs-Außenstelle Linz und zwei Online – erfahren Interessierte mehr über das Klimaschutzmanagement im Kreis Neuwied und wie sie sich daran beteiligen können. Dabei haben die Kursteilnehmenden die Möglichkeit zum Austausch mit führenden Klimawissenschaftlern sowie mit regionalen und lokalen Fachleuten und Initiativen.

„Nach erfolgreicher Teilnahme am Kurs „klimafit“ erhalten die Kursteilnehmenden ihr „klimafit“-Zertifikat, das sie als Multiplikatoren für den kommunalen Klimaschutz aus-zeichnet“, weist Verbandsbürgermeister Frank Becker auf den auch sichtbaren Lohn aller Mühen hin.

Mit ihm freuen sich Landrat Achim Hallerbach und die Geschäftsführerin der kvhs, Simone Kirst, darüber, erneut den Zuschlag für die Durchführung des von der UNESCO ausgezeichneten Kurs erhalten zu haben. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt dieses Projekt. Die Durchführung erfolgt in Kooperation mit der Klimaschutzmanagerin des Kreises Janine Sieben und der Klimaanpassungsmanagerin Angelina Zahn.

Alle weiteren Informationen zum Kurs in Linz finden sich unter www.kvhs-neuwied.de/G135. Die Kursgebühr beträgt 15 Euro. Mehr Informationen über „klimafit“ im Internet unter www.klimafit-kurs.de.

Foto: Landrat Achim Hallerbach freut sich gemeinsam mit Klimaschutzmanagerin Janine Sieben, Kursleiter Wilfried Hausmann, dem Linzer Verbandsbürgermeister Frank Becker (von rechts) sowie Cecilia Vargas Arias, Leiterin der kvhs-Außenstelle Linz und kvhs-Geschäftsführerin Simone Kirst (von rechts sitzend), dass der Landkreis Neuwied mit dem Standort Linz zum zweiten Mal den Zuschlag für den Kurs erhalten hat. Foto: Thomas Herschbach