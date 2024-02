Veröffentlicht am 16. Februar 2024 von wwa

WISSEN – Veilchendienstagkarnevalszug in Wissen

Am Veilchendienstag strebte der Wissener Karneval wie gewohnt seinem Höhepunkt entgegen. Angeführt vom Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels bewegte sich ein langer Umzug durch die Innenstadt Richtung Regiobahnhof. Zu den ersten Programmpunkten gehört ein (fast) lebensechter Dino, der vor allem die kleinsten Jecken begeisterte. Die Villa Kunterbunt aus dem Stadtteil Köttingerhöhe feierte ihr 30-jähriges Bestehen mit der ersten Fußgruppe des Umzugs. Sofort flogen auch Kamellen Richtung Besucher am Straßenrand.

Die KG Altenkirchen präsentierte Prinzessin Antje I. und ihren schmucken Anhang. Der Hofstaat Schönstein hatte sich den 80ern verschrieben: Was für eine geile Zeit. Zu den immer wieder gern gesehenen Teilnehmern gehört natürlich auch der KC Hövels, hier mit Prinzessin Karin I. Die Karnevalsgesellschaft Morsbach hatte wie immer eine Riesenabordnung nach Wissen geschickt. An der Spitze stand Prinz Markus mit einem großen Gefolge.

Der Abijahrgang 2024 des Wissener Kopernikus-Gymnasiums erschien unter dem Moto „A little party never killed our ABI“. Die Porzhart Freunde Elkhausen-Katzwinkel (wie gemeldet) „machten sich die Welt, wie sie uns gefällt“. Die Wissen-Schönsteiner KFD trat als muntere „Höhner“ vor das närrische Publikum, die Baustelle St. Antonius-Krankenhaus durfte ebenfalls nicht fehlen. Besonders viel Beifall gab es für die rosaroten „Barbies“, ehedem Wirsing-Gruppe.

Der Freundschaftsverein Chagny-Wissen servierte den Zaungästen wie immer besten Rotwein. Den letzten Teil des Umzugs bestimmte natürlich die heimische Karnevalsgesellschaft als Gastgeber des Großereignisses. Nach Mini-Tanzcorps, Junioren-Tanzcorps, Ladies in Red, Prinzengarde, Senioren-Tanzcorps und Elferrat schob sich der großen Wagen der aktuellen Tollitäten über die Straße. Dem Dreigestirn der KG flogen die Herzen genauso zu wie Kinderprinzessin Maya I. aus dem Stadtteil Köttingerhöhe. Gut kamen auch die einzelnen Musikvereine an. Neben dem Hövelser Spielmannszug waren es der Musikverein Kausen, der Musikverein Brunken, die Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen und die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen. (bt) Fotos: Bernhard Theis