Veröffentlicht am 16. Februar 2024 von wwa

WISSEN – Kindersitzung der Karnevalsgesellschaft Wissen

Die Kindersitzung der Karnevalsgesellschaft Wissen erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. So viele Teilnehmer wie in diesem Jahr hat es wohl sonst noch nicht gegeben. Das Kulturwerk schwappte förmlich über von bunt gekleideten Knirpsen und ihren Eltern. Als Präsidentinnen agierten wiederum bestens gelaunt Emilia Becher und Mia Weitershagen. Beim Vorstellen der Hauptperson, Kinderprinzessin Maya I., brandete schon ein dreifaches „Wissen ojö-jo“ auf. Als dann der Elferrat hinter der Bühne Platz genommen hatte, konnte es auch schon losgehen. Die Minis der KG servierten einen neuen Tanz, der die Besucher förmlich von den Stühlen riss. Gleiches galt für die Darbietung der TuS Katzwinkel. Magier „Tim Salabim“ gab am Sonntag sein Debüt in Wissen. Die Frage „Habt ihr Lust auf Zauberei?“ beantwortete sich von selbst.

Offenbar hatte der Mann aber seine Utensilien nicht recht im Griff, denn er verwechselte seinen Zauberstab mit einer Banane. Die vielen Kinder wussten es aber besser und brachten ihn auf die richtige Spur. Der kleine Paul durfte sogar auf die Bühne und ging dem Magier zur Hand. Höhepunkt der Show war ein kleines Theaterstück mit Prinzessin, Ritter und Monster. DJK-Trainerin Moni agierte ganz überzeugend als frischgebackene Bürgermeisterin. Die Junioren-Tänzerinnen als weiterer Stolz der KG erhielten ebenfalls den verdienten Applaus. Es schloss sich an eine Darbietung der KG Tolle Elf Wildberg im Schlumpfoutfit.

Beim traditionellen Mitmachprogramm herrschte ein Riesengedränge auf der Bühne. Und die KG Altenkirchen war mit einer starken Abordnung angereist. Kinderprinzessin Maya I. kündigte dann ein wahres Highlight an: Das Prämieren der schönsten Kostüme nämlich. Durchsetzen können gegen eine starke Konkurrenz hatten sich am Ende Emilia (Pfau), Louis (Umpa-Lumpa) und Hannes (Wikinger). Ganz am Schluss trat noch einmal die heimische Karnevalsgesellschaft, angeführt vom Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels, vor das närrische Publikum. Lisa Trapp stellte die Protagonisten vor und bedankte sich bei den Sitzungspräsidentinnen, der Kinderprinzessin und allen übrigen Mitwirkenden für ihr Engagement in Sachen Kinderkarneval. (bt) Fotos: Bernhard Theis