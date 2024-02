Veröffentlicht am 16. Februar 2024 von wwa

STECKENSTEIN – Karnevalsfeier bei der Lebenshilfe Steckenstein

Wenn die Lebenshilfe Steckenstein feiert, geht es besonders laut und fröhlich zu. So auch bei der ersten Karnevalsveranstaltung nach sage und schreibe vier Jahren. Schon morgens herrschte reger Betrieb im Mehrzwecksaal der Einrichtung. Alle waren bunt gekleidet und tanzten ausgelassen zu den Klängen von DJ Christian Schneider. Katharina Walgenbach brillierte als Cowgirl auf der Bühne, Tobias Bender und Lydia Haselhoff führten einen ebenfalls heftig umjubelten Tanz auf. Auch die Karnevalslieder von Luca Rötzel kamen gut an. Paul Sturm trug eine gelungene Büttenrede vor und heimste dafür eine „Donnernde Rakete“ ein. So langsam wuchs die Spannung, denn angesagt hatte sich die Karnevalsgesellschaft Wissen mitsamt Dreigestirn und überhaupt einer starken Abordnung.

Im Moment hielten sich die Tollitäten aber noch in einem örtlichen Gasthof auf, wo die Besitzer traditionell eine kräftige Suppe spendierten. Als Dankeschön nahm Bärbel Cordes den aktuellen KG-Orden entgegen. Bei der Lebenshilfe konnte dann Moderatorin Carina Hoffmann kurz darauf die Ankunft der Wissener Jecken vermelden. Man stimmte ein lautstarkes „Wissen o-jö-jö“ an, gefolgt vom Steckensteiner Schlachtruf „Hoppla-Hopp“.

Die Gasttollitäten freuten sich sichtbar über den überaus freundlichen Empfang und verteilten eine ganze Reihe von Orden. Und auch die Ordensverteiler der Lebenshilfe hatten viel zu tun. Als Höhepunkt zog eine fröhliche Polonaise durch den Saal. Natürlich wurden auch die schönsten Kostüme prämiert. Die Preisträger heißen Lisa Tielmann, Lydia Haselhoff und Jörg Krentel. Als Jury hatten sich Carina Hoffmann, Nils Bechtel und Robert Petkewitz bewährt. Mit dem Ausmarsch der Wissener Besucher war die Feier aber noch lange nicht am Ende, das hätte der Lebenshilfe auch schlecht zu Gesicht gestanden. (bt) Fotos: Bernhard Theis