Veröffentlicht am 16. Februar 2024 von wwa

SELBACH – Karnevalsumzug in Selbach

Die Selbacher hatten zwei Traktoren und einige Fußgruppen auf den närrischen Trip durch ihren Ort geschickt. Eine der landwirtschaftlichen Maschinen hatte am Montag den Weg aus Voßwinkel unter dem Motto „Ship Happens“ nach Selbach gefunden. Auf der Kühlerhaube thronte eine Art Meerjungfrau, die Traktorbesatzung selbst hatte sich als Piraten ausstaffiert. Die heimische Schützenbruderschaft agierte gar als „Schürzenjäger“, so las man es an ihrem Gefährt. Mit von der fröhlichen Partie waren natürlich auch die Akteurinnen vom jüngsten Frauenkarneval (Motto: Manege frei) und die bestens bekannten „Beet-Schwestern“. Es regnete wie gewohnt Kamellen, wofür sich die Besucher am Straßenrand mit einem „Selwich, loss gohn!“ bedankten. Besonders gut kamen die selbstgebackenen Kräppelchen von Waltraud Kemper an. Nach dem Umzug ging es ins Schützenhaus, wo man den Karneval in fröhlicher Runde noch einige Stunden lang hochleben ließ. (bt) Fotos: Bernhard Theis