Veröffentlicht am 16. Februar 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Clearingstellen ermöglichen Betroffenen Weg in die Krankenversicherung

Wer in Deutschland lebt und arbeitet, fällt unter die allgemeine Krankenversicherungspflicht. Dennoch gibt es auch in Rheinland-Pfalz Menschen, die nicht oder nicht mehr krankenversichert sind. Die Clearingstellen Krankenversicherung weisen Betroffenen den Weg zurück in die reguläre Krankenversicherung. Seit dem Jahr 2019 haben die Clearingstellen über 1.500 Betroffene in Rheinland-Pfalz informiert, unterstützt und beraten. Sie sind damit ein wichtiger Baustein für eine bessere medizinische Versorgung der Betroffenen und ein erfolgreicher Beitrag zur Armutsbekämpfung in Rheinland-Pfalz.

„Jeder oder jede, der oder die seinen oder ihren Wohnsitz in Deutschland hat, muss sich in der Regel gesetzlich oder privat krankenversichern. Menschen, die ohne Krankenversicherungsschutz sind, wollen wir durch die Clearingstellen gezielt unterstützen. Die Gründe für einen fehlenden Krankenversicherungsschutz sind dabei vielfältig und verweisen auf komplexe Problemlagen, etwa finanzielle Schieflagen oder psychosoziale Notsituationen“, erläuterte Sozialminister Alexander Schweitzer. „Solche schwierigen Lebenslagen, aber auch Überforderung oder Unwissenheit, können dazu führen, dass Menschen nicht oder nicht mehr krankenversichert sind – mit schwerwiegenden Folgen im Krankheitsfall. Nicht selten kommt es vor, dass Betroffene aufhören, von sich aus den Kontakt zu den Krankenkassen zu suchen. Die Clearingstellen Krankenversicherung in Rheinland-Pfalz bieten genau hier Unterstützung und Hilfestellungen“, so der Minister.

In den Clearingstellen arbeiten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter möglichst mehrsprachig mit den Hilfesuchenden in einem zum Teil längeren Begleitprozess an einer Problemlösung und zeigen Wege in die reguläre Krankenversicherung auf.

Die erfolgreiche Arbeit spiegelt sich auch in den Beratungszahlen wider. Im Jahr 2023 erhielten die Clearingstellen rund 450 Anfragen, bei über 280 Fällen erfolgte ein aktives Clearing mit intensiver Begleitung. 60 Prozent der Beratungen wurden im vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlossen. „Die Clearingstellen Krankenversicherung haben sich erfolgreich etabliert“, resümiert der Minister.

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz fördert in der aktuellen Förderperiode vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2024 drei Stellen in Mainz, Koblenz und Ludwigshafen/Worms mit insgesamt knapp einer halben Millionen Euro.