Veröffentlicht am 15. Februar 2024 von wwa

THALHAUSEN – Junge Fahrzeugführerin überschlug sich auf der K 113 mit ihrem PKW

Mittwochnachmittag befuhr eine 18-jährige PKW-Fahrerin die Kreisstraße 113 aus Richtung Anhausen kommend in Richtung Thalhausen. Im Verlauf einer Kurve verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug auf einer Wiese. Sie erlitt leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der Sachschaden an ihrem nicht mehr fahrbereiten PKW wird auf einen Betrag im hohen vierstelligen Eurobereich geschätzt. Quelle: Polizei