Veröffentlicht am 15. Februar 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Jugend Musiziert“: Schüler der Kreismusikschule Altenkirchen mit Top-Platzierungen beim Regionalwettbewerb 2024 – Zwei Schülerinnen im Landeswettbewerb

Zehn Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Altenkirchen haben beim Wettbewerb „Jugend Musiziert“ erste und zweite Preise erreicht. Die Musikschule zieht damit ein überaus positives Fazit aus dem Regionalentscheid Rheinland-Pfalz/Nord, der erneut auf Schloss Engers stattfand. Um diese Erfolge gemeinsam zu würdigen, hatte die Kreismusikschule zu einem Preisträgerkonzert in die Aula der Wilhelm-Busch Schule nach Wissen eingeladen.

„Hinter jedem Ergebnis steckt enorm viel Arbeit, für die ich den Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern und unseren Lehrkräften sehr danke“, so Schulleiter Dimitri Melnik. Für Schüler, Eltern und Lehrkräfte stelle „Jugend Musiziert“ immer wieder eine große Herausforderung dar, denn neben Talent sind vor allem ein hohes Maß an Fleiß, Konzentration und Ausdauer in der Vorbereitungszeit gefragt. Für den Förderverein der Kreismusikschule war Dr. Matthias Reuber (MdL) gekommen. Selbst Musiker, war er von den Leistungen der Kinder ganz angetan und überraschte alle mit einem Geldpreis des Vereins.

Die Kreismusikschule freut sich mit Ihren Preisträgerinnen und Preisträgern, darunter sechs erste Preise, zwei davon mit der höchstmöglichen Punktzahl:

Blockflöte (alle Klasse von Gerlind Loescher), Cameron Padarin (7), Altenkirchen, 1. Preis mit 25 Punkten, Finian Müller (10), Altenkirchen, 1. Preis mit 24 Punkten, Luis Kratz (9), Altenkirchen, 1. Preis mit 23 Punkten

Querflöte (Klasse Michael Ullrich), Seline Bergstresser (9), Sörth, 1. Preis mit 25 Punkten

Klavierduos (Klasse Carmen Daniela), Theophanu Squillace (14), Reiferscheid, Mila Albers, Bonn, (14), 2. Preis, Leo David Abrahiem (8), Hachenburg, Eric Wang Quian (8), Bonn, 1. Preis mit 21 Punkten

Duo Klavier/Querflöte, Mara Wittershagen (10), Hövels (Klasse Simone Bröhl), Sarina Bröhl (10), Wissen (Klasse Elmar Hüsch), 1. Preis mit 24 Punkten. Mara und Sarina haben sich mit ihrer Leistung für den Landeswettbewerb qualifiziert, der vom 14. bis 17. März in der Musikhochschule in Mainz stattfinden wird.

Der bundesweite Wettbewerb Jugend musiziert ist eine der renommiertesten Maßnahmen zur Findung und Förderung musikalischer Begabungen und findet seit 1964 jährlich statt. In diesem Jahr war der Wettbewerb unter anderem für Blasinstrumente und Klavier in der Ensemblewertung ausgeschrieben. Jeder Teilnehmer ist aufgefordert, bis zu drei Stücke aus unterschiedlichen Musikepochen vorzutragen.

Informationen, nicht nur zu Jugend Musiziert, sondern zum Musikunterricht mit allen gängigen Instrumenten, gibt das Büro der Kreismusikschule: Telefon 02681-812283, E-Mail: musikschule@kreis-ak.de oder www.kreismusikschuleAK.de.

Foto: Große Erfolge beim 61. Wettbewerb „Jugend Musiziert“: Die Preisträgerinnen und Preisträger aus der Kreismusikschule Altenkirchen (von links): Luis Kratz, Mara Wittershagen, Cameron Padarin, Seline Bergstresser, Eric Wang Quian, Leo David Abrahiem, Sarina Bröhl, Theophanu Squillace und Mila Albers. Die ersten Gratulanten (hinten von links): Dr. Matthias Reuber (Förderverein Kreismusikschule) und Dimitri Melnik (Schulleiter). Foto: Kreismusikschule Altenkirchen/Melnik