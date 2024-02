Veröffentlicht am 15. Februar 2024 von wwa

MONTABAUR – Texte, Improvisationen und zeitgenössische Geigenklänge bei der Lauschvisite in Montabaur.

Am 5. März 2024 um 19.30 Uhr treffen bei der Konzertreihe Lauschvisite im Historica Gewölbe in Montabaur drei Künstlerinnen aufeinander, die ihre Disziplinen miteinander verschränken und spannende neue Bezüge herstellen: Die Spoken Word Performerin Lysania wurde in Brazzaville geboren und lebt in Essen. Das gesprochene Wort ist ihre Leidenschaft. Themen wie Liebe und Emotionen, aber auch Identität und Rassismus verarbeitet sie mit ihrer Poesie und ihren Geschichten. Ihr Ziel ist es, sich durch das Wort in Raum und Zeit zu verorten und ihre Hörer mit auf diese Reise zu nehmen, neue Wege zu beschreiten und alte zu reflektieren.

Auf musikalischer Ebene tut dies auch die französische Geigerin Clara Levy. Sie stellt die Violine als reines Melodie-Instrument in Frage und entlockt ihrem Instrument faszinierende neue Klangwelten, wie zum Beispiel in dem neuen Werk der Komponistin Eva-Maria Houben, das in Montabaur zur Uraufführung kommt.

Gemeinsam mit der Akkordeonistin Eva Zöllner schafft Clara Levy aus dem Moment heraus eine neue Musik zu Lysanias Texten, umrahmt und kommentiert sie. Der Abend eröffnet so manche neue Dimension zwischen Worten und Klängen und lädt zum Weiterdenken ein. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit „Kultur im Keller“ statt. Karten gibt zu 13,- Euro an der Abendkasse oder bei Ticket regional. Foto: