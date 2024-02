Veröffentlicht am 15. Februar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Landfrauen im Bezirk Altenkirchen feiern Geburtstag

Am 16. März 2024 feiert der Landfrauen Bezirk Altenkirchen seinen 60. Geburtstag. Der Vorstand freut sich besonders auf den Auftritt der Bekannten Kabarettistin Anka Zink. Mit ihrem Programm „Gerade noch mal gutgegangen“ geht sie auf die Sorgen und Nöte des Alltags ein. Dabei geht es um so elementare Fragen wie: „Kocht die Milch über oder nicht?“ oder „Haben wir noch Reichweite im Akku unseres Elektrofahrrades?“ Los geht es um 16 Uhr im Bürgerhaus in Gieleroth. Eintrittskarten sind erhältlich bei Anka Seelbach Tel.: 0171/2818065