Veröffentlicht am 15. Februar 2024 von wwa

MORSBACH – Großes Kirchenkonzert der Musikschule Morsbach

Die Musikschule Morsbach lädt herzlich zum Konzert in die Kirche St. Gertrud Morsbach, im Heinrich Halberstadt Weg, in 51597 Morsbach, am Sonntag, 10. März 2024 um 15 Uhr ein. Schülerinnen und Schüler musizieren als Solisten und Ensembles auf Gitarren, Blockflöten, Blasinstrumenten, Percussioninstrumenten, Klavier und der neuen Seifertorgel der Kirche. Auch die Chöre der Musikschule singen für die Zuhörenden. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende für die Arbeit der Musikschule gebeten. Alle Musikinteressierten sind herzlich zu diesem vielfältigen und abwechslungsreichen Konzert eingeladen.