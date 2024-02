Veröffentlicht am 16. Februar 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Beschäftigte im Einzelhandel streiken ab dem 16. Februar 2024 für gerechtere Einkommen

Zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und dem Arbeitgeberverband des Einzelhandels (HDE) konnte der Tarifkonflikt um die Einkommen für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Rheinland-Pfalz immer noch nicht gelöst werden. „Deshalb werden die Beschäftigten ausgesuchter Betriebe im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz ab dem 16. Februar 2024 in einen Streik treten, um für gerechtere und existenzsichernde Einkommen zu kämpfen“, erläutert Monika Di Silvestre, Landesfachbereichsleiterin und Verhandlungsführerin für den Handel bei der Gewerkschaft ver.di in Rheinland-Pfalz-Saarland. Die Gewerkschafterin betont die dringende Notwendigkeit, die Blockadehaltung der Konzerne aufzulösen und den Beschäftigten im Handel angemessene Löhne zu gewähren.

„Die Beschäftigten im Einzelhandel spielen eine entscheidende Rolle in unserer Gesellschaft, insbesondere während der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und der anhaltenden Pandemie. Trotz ihrer unermüdlichen Arbeit und ihres Einsatzes für die Sicherheit und Zufriedenheit der Kunden stehen viele von ihnen vor finanziellen Schwierigkeiten, da ihre Einkommen nicht ausreichen, um ihre Existenz zu sichern. Es ist unerlässlich, dass die Konzerne ihre Blockadehaltung aufgeben und die berechtigten Forderungen der Beschäftigten im Einzelhandel anerkennen“, erklärt Di Silvestre. „Die Zeit für faire Löhne und existenzsichernde Einkommen ist gekommen. Unsere Beschäftigten verdienen Respekt und angemessene Entlohnung für ihre harte Arbeit und ihren Einsatz.“

Die Gewerkschaft ver.di ruft daher zu solidarischem Handeln auf und unterstützt die Streikenden im Einzelhandel in ihrem Kampf für gerechtere Arbeitsbedingungen und existenzsichernde Einkommen. „Gemeinsam fordern wir die Konzerne dazu auf, Verantwortung zu übernehmen und den Beschäftigten im Handel das zu gewähren, was ihnen zusteht“, sagt Monika Di Silvestre abschließend.