Veröffentlicht am 15. Februar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller widmet sich im ersten Halbjahr des Jahres intensiv dem Thema „Nachhaltige Wirtschaftspolitik“

Der Auftakt der Veranstaltungsreihe wird der Vortrag „Die Funktion des Geldsystems“ am 7. März von 19 bis 21:30 Uhr im Haus Felsenkeller sein. Das primäre Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, grundlegendes Wissen über bestehende Wirtschaftssysteme und nachhaltigere Alternativen zu vermitteln. Im Laufe der Veranstaltungsreihe soll es immer tiefergehender um Fragen rund um Wirtschaftspolitik und bestehende Systeme gehen. Und selbstverständlich sollen diese auch kritisch hinterfragt werden.

Diese Auftaktveranstaltung widmet sich dem Thema „Die Funktion des Geldsystems“. In einem anschaulichen, fundierten und informativen Vortrag wird uns der Referent ein grundlegendes Verständnis zum „Grundgerüst des Kapitalismus“ (bestehend aus Banken, Zentralbanken, Staatsanleihen etc.) vermitteln. Im Anschluss daran bleibt genügend Raum und Zeit für weiterführende Fragen, Anregungen und Diskussion.

Gemeinsam soll überlegt werden, welche nachhaltigeren Alternativen zu bestehenden Wirtschafts- und Geldsystemen denk- und machbar wären und was die jeweiligen Vor- und Nachteile sind. Gerne sammelt das Bildungsteam im Felsenkeller bei diesem Termin auch Input für die folgenden Veranstaltungen. Eine Teilnahme an allen drei Veranstaltungen wäre also sinnvoll und wünschenswert, aber natürlich nicht zwingend notwendig.

Die Veranstaltung findet statt in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.