Veröffentlicht am 15. Februar 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Gesundheitsaktion bei Amazon: Beschäftigte im Fokus, statt Streben nach mehr Produktivität und Gewinnsteigerung – Beschäftigte werden nach ihren körperlichen und psychischen Belastungen gefragt

Am Donnerstag, 15. Februar 2024 wird die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) eine Aktion zur Gesundheit der Mitarbeiter im Amazon Fulfillment Center in Kaiserslautern durchführen. Anlass der Aktion sind die hohen Belastungen, denen die Amazon-Beschäftigten auf der Arbeit ausgesetzt sind. Die Initiative zielt darauf ab, ein besseres Verständnis für die körperlichen und psychischen Belastungen der Beschäftigten während ihrer Arbeit zu entwickeln.

Im Rahmen dieser Aktion wird ein Gesundheitsmapping durchgeführt, bei dem die Beschäftigten die Möglichkeit haben, auf einer lebensgroßen Körperzeichnung Punkte an den Stellen anzubringen, an denen sie körperliche Probleme oder Schmerzen während der Arbeit verspüren. Darüber hinaus können sie Fragen zur psychischen Belastung beantworten, die ein umfassendes Bild der Gesundheitssituation am Arbeitsplatz ergeben.

Nach der „Wir sind keine Roboter“-Kampagne im August 2023, in der es um den von Amazon ausgeübten psychischen Druck, autoritären Führungsstil und Leistungsdruck ging, setzt ver.di ihre Bemühungen um die Gesundheit und Arbeitsbedingungen der Amazon-Beschäftigten fort.

Veli Eroglu, ver.di-Projektsekretär für Amazon, betont die Bedeutung der Aktion: „Die Gesundheit der Beschäftigten bei Amazon hat für uns oberste Priorität. Durch das Gesundheitsmapping möchten wir nicht nur potenzielle Problembereiche identifizieren, sondern auch überlegen, welche präventiven Maßnahmen entwickelt werden können, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern.“

Dave Koch, zuständiger Gewerkschaftssekretär, unterstützt die Initiative und fügt hinzu: „Eine offene Kommunikation zwischen den Mitarbeitern und dem Management ist entscheidend, um positive Veränderungen herbeizuführen. Diese Aktion ermöglicht es den Mitarbeitern, ihre durch die Arbeit entstandenen gesundheitlichen Probleme direkt zu äußern und trägt dazu bei, eine gesündere Arbeitsumgebung zu schaffen.“

Die gesammelten Informationen werden anonym behandelt. Die Ergebnisse der Aktion sollen anschließend mit den ver.di-Mitgliedern des Amazon Fulfillment Center in Kaiserslautern analysiert werden, um gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu formulieren und an Amazon zu adressieren.

Die Aktion findet am 15. Februar 2024 zu den Pausenzeiten in der Kantine von Amazon in Kaiserslautern statt.

Amazon wendet keinen Tarifvertrag an, die Beschäftigten kämpfen seit Mai 2013 gemeinsam mit ver.di für einen Anerkennungstarifvertrag. Darüber hinaus wurde das Unternehmen mehrfach aufgefordert, mit ver.di einen Tarifvertrag für gute und gesunde Arbeit zu verhandeln.