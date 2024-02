Veröffentlicht am 15. Februar 2024 von wwa

MARIENRACHDORF – Zukunft für Bauernhöfe und Hofnachfolgen – Michael Wäschenbach besucht Pflegebauernhof in Marienrachdorf

Der Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach besuchte den Pflegebauernhof in Marienrachdorf. Er freut sich sehr darüber, dass der Hof inzwischen zahlreiche Preise gewonnen hat, zum Beispiel den Deutschen Demografiepreis (2022), den Deutschen Pflegepreis in der Kategorie Innovation (2023) und den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Sonderpreis „Local Heroes“ (2023). Guido Pusch ist als Landwirt mittlerweile ein begehrter Gast auf vielen Veranstaltungen und Foren. Dort erklärt er seine Idee einer menschenwürdigen Pflege. Sein Credo: Menschen mit Demenz nicht separieren, sondern in normalen Lebensorten integrieren. Es verwundert den Pflegepolitiker Wäschenbach nicht, dass bei anhaltend steigenden Eigenanteilen in stationären Pflegeeinrichtungen der Zulauf auf die Wohngruppen stark zunimmt. So gibt es bei den Bewohnerplätzen, aber auch bei interessierten Pflegekräften lange Wartelisten. Die Pflegekräfte schätzen den würdevollen, teilhabenden Umgang. So Leben pflegebedürftige Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit verschiedensten Interessen und Fähigkeiten in einer Gemeinschaft zusammen. Jeder gewinnt bei der Arbeit mit den Tieren das Gefühl, noch gebraucht zu werden und so hat das Leben einen Sinn.

Wäschenbach will Pusch sehr gerne dabei unterstützen, seine Erweiterungspläne, sowohl im Westerwald, aber auch bundesweit voranzutreiben. Für viele Bauernhöfe, die vielleicht vor einer Aufgabe stehen, wäre es ein ernstzunehmender neuer Betriebszweig, Pflege mit gesunder Selbstversorgung zu verbinden. So bekräftigt Wäschenbach auch das Motto von Guido Pusch: Wagen statt klagen, dies ist wohl einmalig in der Pflegebranche. Foto: