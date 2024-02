Veröffentlicht am 14. Februar 2024 von wwa

KOBLENZ – Werkstofftechnik Glas und Keramik studieren: Tag der offenen Tür am Campus Höhr-Grenzhausen am 1. März – Hochschule Koblenz öffnet ihre Türen für alle Interessierten und informiert rund um Studium und Forschung

Der Campus Höhr-Grenzhausen der Hochschule Koblenz öffnet am 1. März von 8 bis 14 Uhr seine Türen für Schülerinnen, Schüler und alle Interessierten. Bei diesem Event erhalten Besucherinnen und Besucher exklusive Einblicke in die Forschungs- und Entwicklungskompetenz des Campus im Bereich keramischer Werkstoffe. Der Campus in der Rheinstraße 56 bietet die Möglichkeit, Labore und Forschungseinrichtungen zu besichtigen sowie das bundesweit einzigartige Studienangebot kennenzulernen. Zudem haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich über das breite Studienangebot der Hochschule Koblenz an den Standorten Koblenz und Remagen zu informieren.

Unter dem Motto „So geht Zukunft“ können die Besucherinnen und Besucher nicht nur den Campus und die Labore erkunden, sondern auch Workshops und eine Infomesse besuchen und so die Bedeutung und vielfältigen Anwendungsgebiete der Keramik kennenlernen. „Ohne High-Tech Materialien läuft in der Industrie gar nichts“, betont Fachrichtungsleiter und Prodekan, Prof. Dr. Olaf Krause. Diese Materialien finden unter anderem in den Bereichen Raumfahrt, Medizin, Mobilfunk und Automobilindustrie Verwendung und ist somit von entscheidender Bedeutung für die Technologien von heute und morgen. Das Studium der Werkstofftechnik Glas und Keramik an der Hochschule Koblenz ermöglicht es Absolventinnen und Absolventen, aktiv an der Gestaltung von Innovationen mitzuwirken und sich als Expertinnen und Experten in verschiedenen Branchen zu positionieren.

Die Region Westerwald ist bekannt für ihren Schwerpunkt Keramik, der auf 133 Jahre keramischer Fachausbildung in Höhr-Grenzhausen zurückgeht. Die Hochschule Koblenz pflegt enge Kooperationen mit regionalen Forschungseinrichtungen wie dem European Centre for Refractories gGmbH (ECREF) und dem Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe-Glas-Keramik GmbH (FGK), um eine optimale Verbindung von praktischer und theoretischer Wissensvermittlung zu gewährleisten.

„Interessierte sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen und hinter die Kulissen zu schauen. Im Rahmen von individuellen Führungen freuen wir uns darauf, unsere Begeisterung für Keramik zu teilen und viele spannende Einblicke zu gewähren“, so Prof. Dr. Christian Schäffer, Marketingverantwortlicher für den Campus Höhr-Grenzhausen und Leiter des Studiengangs Keramik-Wirtschaftsingenieurwesen.

Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, sich über die Studienmöglichkeiten und Zulassungsvoraussetzungen an der Hochschule Koblenz zu informieren sowie den Studienalltag am Campus Höhr-Grenzhausen kennenzulernen. Zudem erhalten sie Einblicke in die Forschungsprojekte der Hochschule und haben die Gelegenheit, mit Professorinnen, Professoren und Studierenden ins Gespräch zu kommen. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Angebot am WesterWaldCampus sind im Internet unter www.hs-koblenz.de/opendays abrufbar.