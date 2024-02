BAD MARIENBERG – Sachbeschädigung an PKW in Bad Marienberg

Veröffentlicht am 14. Februar 2024 von wwa

Am 12. Februar 2024 in der Zeit zwischen 19:00 und 20:30 Uhr wurde ein in der Straße „Bornwiese“ in Bad Marienberg geparkter Opel Agila mit einem spitzen Gegenstand mutwillig verkratzt und dadurch stark beschädigt. Die komplette Beifahrerseite des PKW wurde dabei, durch mehrfaches Ansetzen des Gegenstandes, verkratzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg in Verbindung zu setzen (Telefon: 02662-9558-0, oder E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei