Veröffentlicht am 14. Februar 2024 von wwa

WISSEN – Bilanz der Polizei Wissen zum Karnevalsdienstag

Am 13. Februar 2024 fand im Stadtgebiet Wissen der traditionelle Karnevalsumzug der KG Wissen statt. Bei sonnigem Wetter säumten tausende Zuschauer die Rathausstraße in der Wissener Innenstadt. Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Wissen waren rundum die Veranstaltung im Einsatz. Die Polizei zog ein erfreulich positives Resümee. Im Vorfeld des Umzuges kam es in der Rathausstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Schaufenster. Der 32-jährige Tatverdächtigte konnte durch die eingesetzten Beamten schnell ermittelt werden. Im Rahmen der After-Zug-Party kam es im Stadtgebiet sowie an der Event-Location zu mehreren polizeilichen Einsätzen von Polizeikräften der PW Wissen sowie unterstützend durch Beamte der PI Betzdorf bis in die Nacht hinein. Es wurden mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung gefertigt. Im weiteren Umfeld wurde ein Pkw beschädigt. Quelle: Polizei