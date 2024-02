Veröffentlicht am 14. Februar 2024 von wwa

KOBLENZ – Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und fährt auf der Felge nach Hause

Am frühen Morgen des 13. Februar 2024 meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Pkw in der Koblenzer Hermannstraße, der mit einer erheblichen Geräuschkulisse dort angefahren kam und einparkte. Offensichtlich war der Fahrer aber nicht mehr in der Lage sein Fahrzeug zu verlassen. Vor Ort wurde durch die eingesetzten Beamten der Polizei Lahnstein ein total beschädigter Pkw festgestellt, der auf der Beifahrerseite vorne lediglich noch auf der Felge gefahren wurde. Ebenfalls konnte der Fahrer angetroffen werden, der offensichtlich in Folge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel einen Verkehrsunfall verursachte und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Quelle: Polizei