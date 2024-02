Veröffentlicht am 13. Februar 2024 von wwa

OBERLAHR – „Nur zesamme sin mer en Jeföhl“ – Das war der Titel der Karnevalsgesellschaft Oberlahr in dieser Session und unterstrich das mit dem mehrstündigen Programm der Kostümsitzung

Achnes Kasulke und Lieselotte Lotterlappen waren die Glanzpunkte in der „Bütt“. Die Funkengade der KG Oberlahr verzückte das närrische Weibervolk, die Drummerholic´s ließen das Zelt erzittern und versetzte das närrische Publikum in einen Musikrausch. Mit von der Partie waren an diesem Abend aus den eigenen Reihen die Höppe Bötzjer, die Jugendtanzgruppe und die Große Tanzgruppe. Als befreundete Karnevalsgesellschaften wurden die Burggrafen, KG Horhausen und die KG Fernthal begrüßt. Sie machten kein groß Bohei, aber als Band machte „BOHEI“ mächtig Stimmung Fotos: Diana Wachow