Veröffentlicht am 13. Februar 2024 von wwa

OBERERBACH – Karnevalsparty des HCE rundet das karnevalistische Zeltgeschehen in Obererbach ab

Die vierte Veranstaltung in wenigen Tagen spulte sich am Samstag im Festzelt des HCE mit der Karnevalsparty in Obererbach am Weiher ab. Prinzessin Klara I. erfreute sich mit ihrem Prinzessinnenteam ein weiteres Mal über ein volles Festzelt. Gemeinsam moderierten die beiden Sitzungspräsidenten Sina Beutgen und Dominic Pritz den Abend. Die Prinzessin der KG Altenkirchen war mit Gefolge, Elferratsmitgliedern, Solomariechen, und Tanzgarde die ersten Gäste des Abends. Ihnen folgte die KG Schladern und KG Etscheid, die Flamingos, sowie In Motion mit tänzerischen Darbietungen. Zu den Formationen des HCE gehörten die Mittlere Garde, die Große Garde, die Oldstars und die Showtanzgruppe. Sängerisch und instrumental rahmten die Sängerin Bianca und die Musikgruppe „Gugge mer ma“ aus Bad Ems die Karnevalsparty auf. Fotos: Diana Wachow