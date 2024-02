Veröffentlicht am 13. Februar 2024 von wwa

OBERERBACH – Lieselotte Lotterlappen und Dominic Pritz rocken die Dorfsitzung des HCE

Auf der „Dorfsitzung“ des HC Erbachtal, bei andren Gesellschaften nennt sich das „Prunksitzun“, geht bekanntlich immer die Post ab. Schießt die Stimmung durch die Decke. In diesem Jahr wurde es noch getoppt. Gute Stimmung herrschte von Beginn an, als aber Lieselotte Lotterlappen, alias Joachim Jung, das Festzelt betrat, gab es kein Halten mehr. Lieselotte war ihrerseits begeistert vom Erbacher Publikum, doch als sie mit Sitzungspräsident Dominic auf der Bühne ins Gespräch kam, brachen alle Dämme der Heiterkeit. Letztlich stellten sich auch noch beide als besondere Barbie-Puppen in die Geschenkpackung.

Doch zurück zum Beginn der Dorfsitzung. Die beiden Sitzungspräsidenten, Sina Beutgen und Dominic, wurden vom Vorsitzenden Martin Beutgen, angekündigt und begrüßt, wie auch das Narrenvolk. Danach übernahmen die Beiden, ihren Barbieverpackungen entstiegen die Führung durch das Programm. Prinzessin Klara I. zog mit Gefolge ein, Tim Staude öffnete das Unterhaltungsprogramm, die HCE Bambinis präsentierten sich tänzerisch und Hettwich vom Himmelsberg schilderte einen Schwang aus ihrem Lebensalltag. Solomariechen Lana schwang die Beine und bot abschließend noch einen gemeinsamen Auftritt mit ihrer Vorgängerin Sina Beutgen. Und dann kam sie, Lieselotte Lotterlappen und das Narrenvolk nicht mehr aus dem Lachen. Ruhiger wurde es, als das Fensdorfer Männerballett 2Halbe Lungen“ die Beine schwang. Ihnen folgten die Große Garde des HCE und die KG Pracht „Fidele Jongen“. Die HCEler „Golden Girls und en Halver“, kein Anderer als Dominic, setzten die Tanzshow fort. Gefolgt von den HCE Oldstars und der HCE Showtanzgruppe bevor die Band 2Bel Air“ den Abend abrundete. Fotos: Diana Wachow