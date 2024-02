Veröffentlicht am 14. Februar 2024 von wwa

SECK – Tätlicher Angriff durch einen jugendlichen Randalierer in Seck

Montagabend, 12. Februar 2024, gegen 22:55 Uhr, wurde ein randalierender Jugendlicher im Feriendorf „Fohlenwiese“ in Seck gemeldet, der eine Tür eintrete. Vor Ort waren bereits alle unbeteiligten Jugendlichen aus der Ferienhütte herausgekommen und zum Teil zuvor aus dem Toilettenfenster geflüchtet. Der Randalierer wurde in der Hütte angetroffen und reagierte zunächst nicht auf polizeiliche Ansprachen. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Tritt durch den stark alkoholisierten 15jährigen gegen die Brust eines Polizeibeamten. Nach einer weiteren Widerstandshandlung kam das Distanz-Elektroimpulsgerät, auch „Taser“ genannt, gegen den Jugendlichen zum Einsatz. Im Anschluss konnte er gefesselt werden. Es wurde während der Widerstandshandlung und Festnahme niemand verletzt. Die Verletzungen zog sich der Jugendliche zuvor selbst zu, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Der Jugendliche aus der VG Westerburg wurde zwecks Durchführung einer Blutprobe ins Krankenhaus nach Hachenburg gebracht und anschließend an seinen Vater übergeben. Quelle: Polizei