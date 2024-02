Veröffentlicht am 14. Februar 2024 von wwa

ENGERS – Sachbeschädigung an parkendem PKW in Engers

In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar 2024 kam es in Neuwied, im Ortsteil Engers, in der Freiherr-vom-Stein-Straße auf Höhe der Hausnummer 29, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Beim PKW wurden die Reifen sowie eine Fahrzeugseite beschädigt. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Neuwied in Verbindung zu setzten. Quelle: Polizei