HACHENBURG – – Diebstahl aus Pkw in Hachenburg, in der Perlengasse – Ledertasche samt Inhalt entwendet

Montag, 12. Februar 2024, in der Zeit zwischen 17:30 und 18:25 Uhr, kam es in Hachenburg, in der Perlengasse, zu einem Diebstahl aus einem geparkten Opel Insignia. Ein Unbekannter entnahm aus dem abgestellten Pkw eine Ledertasche mit Inhalt. Bei dem Inhalt der Tasche handelte es sich um einen BPA, Führerschein und andere Dokumente. Die Höhe des Fremdschadens wird mit zirka 250 Euro beziffert. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei