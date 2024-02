Veröffentlicht am 13. Februar 2024 von wwa

WÖLMERSEN – Verkehrsunfall in der Gemarkung Wölmersen auf der B 8

Montagmorgen, 12. Februar 2024, gegen 07.05 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 8 in der Gemarkung Wölmersen ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin die B 8, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Weyerbusch. Im Bereich eines zweispurigen Steigungsabschnittes kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Quelle: Polizei