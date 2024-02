Veröffentlicht am 13. Februar 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Parkbänke in Bad Hönningen umgeworfen

Sonntagabend meldete ein Zeuge der Polizeiinspektion in Linz, dass in der Rheinallee Parkbänke umgeworfen worden seien. Vor Ort wurde die Situation bestätigt vorgefunden. Mit vereinten Kräften konnte die Polizei die Bänke wieder aufstellen. Nach erstem Augenschein entstand kein Sachschaden, was aber letztendlich noch durch den Bauhof der Stadt überprüft werden muss. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei