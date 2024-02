Veröffentlicht am 13. Februar 2024 von wwa

MEUDT – Zeugenaufruf zu einer exhibitionistischen Handlung in Meudt

Am 11. Februar 2024 fand in der Gangolfushalle in Meudt eine Afterzugparty statt. Eine Besuchergruppe auf dem Heimweg meldete einer vorbeifahrenden Funkstreifenwagenbesatzung um 21:50 Uhr eine betrunkene Person, die exhibitionistischen Handlungen durchführte und weitere Fußgänger belästigte habe. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Die stark alkoholisierte Person soll sich im Zeitfenster zwischen 19:45 und 21:50 Uhr im Bereich der Rathausstraße / Sparkasse aufgehalten haben. Vermutlich wurde die Person auch vom Rettungsdienst behandelt, aber vor Ort entlassen. Der Unbekannte trug laut Zeugenaussagen vermutlich einen roten Schal und eine Mütze und war der deutschen Sprache nicht mächtig. Die Polizei sucht mögliche Zeugen des Geschehens. Die werden gebeten sich zu melden. Quelle: Polizei