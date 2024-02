Veröffentlicht am 12. Februar 2024 von wwa

NEUSTADT (Westerwald) Zeugenaufruf zu mehreren Straftaten im Zuge der Afterzugparty in Neustadt (Westerwald)

Sonntagabend, 11. Februar 2024, fand eine Afterzugparty in Neustadt (Westerwald) statt. Es wurden mehr als zehn Strafanzeigen in Verbindung mit der Veranstaltung von der Polizeiinspektion Westerburg registriert. Um 22:11 Uhr ereignete sich die erste Körperverletzung und die Veranstaltung wurde mit starken Kräften angefahren. Hier konnte eine leicht verletzte Person festgestellt werden.

Um 00:20 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass ein Mann gegen vor Ort parkende Fahrzeuge trete und bereits Schäden verursacht habe. Vor Ort konnte er zunächst nicht festgestellt werden – jedoch wurde eine leicht verletzte Person angetroffen, die eine Kopfnuss vom flüchtenden Täter erhielt und leicht verletzt wurde. Hier wurde die Lage zunächst unruhig, da mehrere Personen die Sachverhaltsaufnahme störten und keinen Abstand halten wollten. Es musste durch die Beamten Pfefferspray angedroht werden, damit die Personen der Aufforderung nachkamen auf Abstand zu bleiben. Die Situation beruhigt sich danach langsam.

Im weiteren Verlauf konnten drei beschädigte Pkw dokumentiert werden; es waren jeweils die Spiegel beschädigt. Durch einen Zeugen wurde der Flüchtige auf der K 54 in Richtung Hellenhahn-Schellenberg gemeldet. Er konnte dort durch die Beamten aufgegriffen und zunächst festgenommen werden. Im Rahmen der Durchsuchung wurden Betäubungsmittel und Händlerutensilien gefunden. Der Alkoholisierte wurde zur Polizeiinspektion gebracht.

Nachdem der Heranwachsende aus der Verbandsgemeinde Herdorf nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, sprang er wenig später in Hergenroth vor ein Auto und schlug gegen die Scheiben. Danach beschädigte er auf dem weiteren Fußweg in Richtung Heimat noch einen Briefkasten und warf den als Hindernis auf die Straße. Der Mann wurde durch die Beamten aufgegriffen und erneut zu Boden gebracht. Im Rahmen der Fesselung beleidigte er einen der Beamten. Er wurde schlussendlich an die vor Ort eintreffende Mutter übergeben. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

Die Polizei Westerburg sucht nun Zeugen der Körperverletzungsdelikte und der Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen und der weiteren genannten Straftaten im Rahmen der Afterzugparty in Neustadt und später in Hergenroth. Die Zeugen werden gebeten sich unter der unten angegebenen Rufnummer zu melden. Quelle: Polizei