12. Februar 2024

LINZ am RHEIN – Brand in einem Wohnhaus in Linz am Rhein

Gegen 10:00 Uhr wurde in der Goethestraße an einem Wohnhaus starke Rauchentwicklung gemeldet. Weiterhin lagen Hinweise vor, dass die 61-jährige alleinige Hausbewohnerin sich noch im Objekt befand. Im Rahmen des ersten Angriffs der Feuerwehr konnte sie auch an einer Terrassentür festgestellt und gerettet werden. Sie kam mit einer leichten Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. Der Brand in der Küche konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle und gelöscht werden. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand der Polizei dürfte die Bewohnerin den Herd angelassen haben, was zu dem Brand geführt hatte. Zudem wurde im Zuge der Löscharbeiten eine Katze gefunden. Da das Tier ebenfalls Anzeichen einer Rauchgasvergiftung zeigte, wurde es durch die Polizei sichergestellt und wird zwecks Untersuchung einer Tierklinik zugeführt. Der entstandene Sachschaden befindet sich im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die Bewohnerin eingeleitet. Quelle: Polizei