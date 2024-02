Veröffentlicht am 12. Februar 2024 von wwa

NEUWIED – Atemalkoholtest ergab 1,59 Promille

Alkoholisiert am Straßenverkehr nahm ein 46jähriger Fahrzeugführer aus Neuwied am Samstagabend, 10. Februar 2024, 18:55 Uhr, mit seinem PKW teil. Auf seinem Weg nach Hause fiel der Mann mit einer unsicheren Fahrweise in der Dierdorfer Straße auf und konnte an seiner Wohnanschrift in Neuwied-Torney angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,59 Promille, weshalb der Führerschein vorläufig sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Quelle: Polizei