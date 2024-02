Veröffentlicht am 12. Februar 2024 von wwa

NEUWIED – Einbruch in Bäckereifiliale in Neuwied

In der Nacht zwischen Freitag, 09. Februar 2024, und Samstag, 10. Februar 2024 drangen Unbekannte in eine Bäckereifiliale im Industriegebiet Neuwied ein und entwendeten dort den kompletten Tresor mit Einnahmen. Zum Abtransport des Tresors dürften die Täter mit einem Fahrzeug zum Tatort erschienen sein. Zeugen, die am 10. Februar 2024, zwischen 01:45 und 04:45 Uhr, im Bereich der Allensteiner Straße / Breslauer Straße verdächtige Personen und oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-8780 oder per email an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei