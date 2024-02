Veröffentlicht am 12. Februar 2024 von wwa

OBERBIEBER – Schwerer Verkehrsunfall in Oberbieber

Zwei schwerverletzte junge Menschen forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagmorgen, 11. Februar 2024, 03:20 Uhr, in der Altwieder Straße am Ortseingang Neuwied-Oberbieber. Ein mit zwei Insassen besetzter Kleinwagen kollidierte mit einem geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 20jährige Beifahrerin in dem PKW eingeklemmt und mußte von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Der 20 Jahre junge Fahrer konnte sich selbstständig aus dem PKW befreien. Beide Personen wurden stationär in verschiedenen Krankenhäusern aufgenommen. Da der verantwortliche Fahrer Alkohol konsumiert hatte und er seit kurzer Zeit erst im Besitz eines Führerscheins ist, gilt für ihn noch die 0,0%0 Promille-Grenze, weshalb eine Blutprobe angeordnet und entnommen wurde. Quelle: Polizei