Veröffentlicht am 11. Februar 2024 von wwa

WISSEN – Wissener Karnevalsgesellschaft auf dem Altenkirchener Karnevalsumzug

Am Samstagnachmittag herrschte noch einmal Hochbetrieb in der Wagenhalle der Wissener Karnevalsgesellschaft. Man machte sich nämlich fein für den großen Umzug am Sonntag in Altenkirchen. Mit gleich vier großen Karnevalswagen wird man sich heute einreihen und das bekannte „Wissen o-jö-jo!“ anstimmen. Mit von der Partie sind natürlich auch die aktuellen Tollitäten, die erstmals überhaupt in der langen Geschichte des Wissener Karnevals als Dreigestirn auftreten: Prinz Thomas I., Bauer Ralf und Jungfrau Michaela. Weiterhin dürfen sich die Altenkirchener Jecken auf Kinderprinzessin Maya I. freuen. Am Montag geht es dann nach Morsbach und als Höhepunkt gibt es am Veilchendienstag den großen Umzug in Wissen, dem alle Karnevalisten schon lange entgegen fiebern. (bt) Fotos: Bernhard Theis