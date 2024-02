Veröffentlicht am 11. Februar 2024 von wwa

NIEDERBREITBACH – Illegale Abfallentsorgung in Niederbreitbach

Im Zeitraum zwischen 08. Februar 2024, 23:00 Uhr und 10. Februar 2024, 11:15 Uhr wurde durch Unbekannte ein professioneller BigBag-Behälter für asbesthaltige Abfälle auf dem Waldweg zum alten Forsthaus in der Gemarkung „Im Guldenhahn“ entlang der Landesstraße 257 zwischen Wolfenacker und Niederbreitbach abgelegt. Der Behälter war mit schwarzen, moosbehafteten und asbesthaltigen Well-Eternitplatten gefüllt. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben über kürzlich durchgeführte Dacharbeiten in diesem Bereich machen, bei dem solch ein BigBag-Behälter zur Verwendung kam? Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle und Foto: Polizei