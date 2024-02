Veröffentlicht am 11. Februar 2024 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol in Kirchen

Am 11. Februar 2024 kam es gegen 01:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer befuhr die Katzenbacher Straße in Kirchen aus Richtung aus Mudersbach kommend in Fahrtrichtung Kirchen. Er verlor, in Folge von alkohol- und betäubungsmittelbedingter absoluter Fahruntüchtigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Schadenshöhe wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. Alle Insassen blieben unverletzt. Der 24-jährige Fahrer aus der VG Kirchen wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten diverse Strafverfahren. Quelle: Polizei