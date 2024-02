Veröffentlicht am 11. Februar 2024 von wwa

MALBERG – Fußgänger in Malberg angefahren – Verursacher flüchtet.

Am 10. Februar 2024 gegen 23:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Malberg. Ein Fußgänger wurde angefahren und musste im Krankenhaus versorgt werden. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die Schulstraße in Malberg, aus Richtung Veranstaltungsgelände kommend, in Richtung der Hachenburger Straße. Er bewegte sich auf der Schulstraße in entgegengesetzter Richtung zu dem PKW. Im Kreuzungsbereich Hachenburger Straße/Schulstraße beabsichtigte er die Hachenburger Straße zu überqueren. Als er sich mittig im Kreuzungsbereich befand, bog der PKW aus der Schulstraße nach links auf die Hachenburger Straße ein und touchierte den Fußgänger und verletzte ihn. Der Fahrer des PKW setzte nach dem Unfall seine Fahrt auf der Hachenburger Straße in Fahrtrichtung Gebhardshain fort. Der Fußgänger beschrieb das flüchtige Fahrzeug als dunklen PKW, vermutlich VW Golf oder Polo, mit dem Kennzeichenfragment „WW-C“. Die Polizeiinspektion in Betzdorf bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei