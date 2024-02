Veröffentlicht am 10. Februar 2024 von wwa

SCHEUERFELD – Köperverletzungsanzeigen bei Karnevalsveranstaltung in Scheuerfeld

Gleich mehrere Körperverletzungsdelikte im Festzelt Scheuerfeld beschäftigten die Polizeiinspektion in Betzdorf. Gegen 23:30 Uhr ereignete sich eine Körperverletzung zum Nachteil einer jungen Frau. Ihr wurde mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Um 00:20 Uhr meldete sich ein weiterer Geschädigter einer Körperverletzung bei der Polizeiinspektion in Betzdorf. Demnach wurde ihm durch einen Unbekannten eine Kopfnuss gegeben. Dadurch erlitt er einen Cut an der Stirn und musste ärztlich versorgt werden. Um 00:40 Uhr machte eine vielköpfige Personengruppe immer wieder durch provokantes Verhalten Ärger im Zelt. Der Gruppe wurde ein Platzverweis erteilt, dem auch nach kurzer Diskussion nachgekommen wurde.

Gegen 01:10 Uhr traf ein junger Mann auf eine vierköpfige Personengruppe, bestehend aus zwei jungen Frauen und zwei jungen Männern, vermutlich im heranwachsenden Alter. Der Betroffene sei unvermittelt von einer der männlichen Personen aus der Gruppe heraus angegangen worden. Als er am Boden lag, sei er auch ins Gesicht getreten worden. Letztlich konnte er davonrennen und die Polizei verständigen. Die Polizeiinspektion in Betzdorf bittet um sachdienliche Hinweise.

In Anbetracht eines voll ausgelasteten Festzeltes mit circa 2.300 Besuchern, war die Stimmung jedoch zum größten Teil sehr ausgelassen und friedlich. Die Polizeiinspektion in Betzdorf bedankt sich für einen größtenteils friedlichen Veranstaltungsverlauf. Quelle: Polizei