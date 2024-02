Veröffentlicht am 10. Februar 2024 von wwa

BETZDORF – Versuchter Einbruch in Tierfachgeschäft in Betzdorf

Im Zeitraum zwischen 09. Februar 2024, 19:15 Uhr und 10. Februar 2024, 08:30 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in dem Tierfachgeschäft in Betzdorf. Durch Unbekannte wurde ein Metalltor im rückwärtigen Bereich durch brachiale Gewalt aufgehebelt. Nach aktuellem Stand wurde jedoch nichts aus dem Markt entwendet. Die Polizeiinspektion in Betzdorf bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei