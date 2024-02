Veröffentlicht am 12. Februar 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

A216.1 Freie Malerei (Schnupperworkshop). In der Kleingruppe. An einem Samstag lernen Sie die grundlegenden Techniken der Ölmalerei kennen, um so Ihre persönliche Ausdrucksform in der modernen, freien Malerei zu finden. Bitte mitbringen: kleinen Pinsel, kleine Leinwand, Ölfarben. Samstag, 09.03.2024 v. 10:00 – 14:00 Uhr. Atelier Galerie MORO, Kirchplatz 11, Neustadt/Wied. Leitung: Monika Krautscheid-Bosse, freischaffende Künstlerin. Gebühr: 81,00 €. Anmeldung: Außenstelle Asbach – 02683 9120.

D356 Neu! Balsam für die Seele. Lernen Sie, wie Sie sich innerhalb weniger Minuten aus stressigen Situationen befreien. Betreiben Sie ein wenig Selbstfürsorge und gönnen Sie sich diese Zeit. 6 x dienstags, 05.03.2024 – 23.04.2024 v. 18:00 – 19:30 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Schulstr. 22, Dierdorf, 8-Klassentrakt, Gebäudeteil N. Leitung: Sabine Lichtenthäler, Mentaltrainerin, Klangtherapeuthin/-pädagogin, Hypnose-Coachin, Coachin für psychische Gesundheit. Gebühr: 85,00 €. Anmeldung: Außenstelle Dierdorf – 02689 29114.

D402 Englisch für Senioren A1-b. Für Anfänger. Dieser Kurs ist speziell für ältere Lernende gedacht, die noch nie odervor langer Zeit Englisch gelernt haben und solide Grundkenntnisse erwerben wollen. Lehrwerk: Sterling Silver 1, Verlag Cornelsen, ISBN 978-3-464-20578-5. 12 x montags, 04.03.2024 – 17.06.2024 v. 11:15 – 12:45 Uhr. Verbandsgemeindeverwaltung Dierdorf, Neuwieder Straße 7, Dierdorf, Sitzungssaal, 2. OG. Leitung: Birgit Musubahu, Lehrerin Englisch. Staffelpreis v. 99,00 € – 77,00 €. Anmeldung: Außenstelle Dierdorf – 02689 29114.

U105 „Ehegattennotvertretung – das reicht doch…? “An diesem Abend werden Ihnen die wesentlichen Voraussetzungen, die Vor-und Nachteile des Ehegattenvertretungsrechts bzw. die Vorsorge-/Vollmacht erläutert. Mittwoch, 06.03.2024 v. 17:00 – 19:00 Uhr. Stefan-Andres-Realschule plus, Linzer Str. 17 b, Unkel, Filmvorführungsraum EG. Leitung: Elisabeth Klein, Teamleitung Betreuungsverein SKFM Neuwied e.V., Diplom Sozialpädagogin. Gebühr: 5,00 €. Anmeldung: Außenstelle Unkel – 02224 180616.

L154 Neu! Einbruchschutz – Wie sichere ich mein Haus/meine Wohnung gegen Einbrecher? In Kooperation mit dem Polizeipräsidium Koblenz. Wie dies möglichst effektiv und kostengünstig geschieht, erfahren Sie bei dieser Informationsveranstaltung mit Polizeihauptkommissar Dietrich Viebranz vom Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Koblenz. Montag, 04.03.2024 v. 18:30 – 20:00 Uhr. Verbandsgemeindeverwaltung Linz, Am Schoppbüchel 5, Linz am Rhein, Sitzungssaal, EG.Gebühr: kostenfrei. Anmeldung: Außenstelle Linz – 02644 5601-11.

R221 Malen mit Kindern von 6-10 Jahren. Mit Farben dem Frühling entgegen. Das Material wird gestellt. 4 x freitags, 01.03.2024 – 22.03.2024 v.15:00 – 16:00 Uhr. Malatelier Margit Philippi, Hinterstr. 7 56579 Hardert, Hardert. Leitung: Margit Philippi, Diplom-Grafikerin, Ausgebildete Schriften- und Dekorationsmalerin. Staffelpreis: v.43,00 – 36,00 €, je nach Teilnehmerzahl. Anmeldung: Außenstelle Rengsdorf-Waldbreitbach – 02634 61113.