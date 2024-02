Veröffentlicht am 11. Februar 2024 von wwa

LINZ – Führung durch Linzer Altstadt – Linzer SPD lädt zu kommunalpolitischem Spaziergang ein

Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Linzer Stadtrat, Dieter Lehmann, und die gesamte Fraktion laden alle Interessierten zu einem kommunalpolitischen Stadtspaziergang am 23. Februar 2024 ein. Es soll gezeigt werden, an welchen Stellen die Entwicklung der Altstadt gefördert wurde, was mit welchen Mitteln erreicht werden konnte und was in den nächsten zwei Jahren noch aussteht. Darüber hinaus werden auf der Tour große private Investitionsvorhaben aus städtebaulicher Sicht beleuchtet. Beginnen wird der Rundgang um 17 Uhr am Neutor. Nach der Tour besteht die Möglichkeit, weiter über Entwicklungen in der Linzer Altstadt zu diskutieren. Die Linzer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten freuen sich sehr darauf, alle Interessierten ab circa 18.30 Uhr im Cafe Restaurant am Markt, Am Marktplatz 21, zum weiteren Austausch begrüßen zu können.