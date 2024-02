Veröffentlicht am 10. Februar 2024 von wwa

WINDHAGEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der A 3 – eine Person schwer verletzt

Am 10. Februar 2024, gegen 11:08 Uhr ereignete sich auf der BAB 3, im Bereich der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer war mit hoher Geschwindigkeit mit dem Heck eines niederländischen Reisebusses kollidiert. Der Fahrer sei, so Zeugen, zuvor bereits mit unsauberer Fahrweise aufgefallen. Bei der Rettung und Erstversorgung des Fahrers ergaben sich Hinweise auf eine medizinisch indizierte Unfallursache. Er wurde schwer verletzt aus seinem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Sieben Insassen des Reisebusses wurden leicht verletzt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Bad Honnef und Neustadt/Wied waren zur Bergung und Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für eine Stunde gesperrt. Der Rückstau belief sich zeitweise auf circa sieben Kilometer. Quelle: Polizei