VG KIRCHEN – Straßensperrungen wegen Föschber Karnevalsumzug – Umzug startet um 14.11 Uhr – Zugaufstellung in der Siegener Straße

Wegen des Karnevalsumzuges in Niederfischbach ist die Ortsdurchfahrt am Fastnachtsdienstag, 13. Februar 2024 von 14:00 bis 17:30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Umzug startet um 14:11 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße ab Einmündung Siegener Straße. Der Zug verläuft über die Konrad-Adenauer-Straße bis zum Gemeindebüro (Fischbacherhütte).

Eine Änderung ergibt sich gegenüber dem Vorjahr. Der Zug stellt sich nicht mehr in der Konrad-Adenauer-Straße im Bereich der Aral-Tankstelle auf, sondern in der Siegener Straße. Deshalb ist die Siegener Straße (L 282) im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr gesperrt. Anwohner und Zugteilnehmer können jedoch den gesperrten Bereich passieren.

Edeka-Markt und Altenheim können jederzeit aus Richtung Niederndorf (K 1) oder von der L 280 kommend über die Wittumhofstraße angefahren werden. Eine entsprechende Umleitungswegweisung wird eingerichtet.

Der Linienbusverkehr der Westerwaldbus GmbH (Linien 290 und 299) wird nur über die Haltestelle Christelay und Haltestelle Fa. Dela in beide Fahrtrichtungen abgewickelt. Die Abfahrtstelle der Verkehrsbetriebe Westfalen Süd (Linie R39) befindet sich an der ARAL-Tankstelle. Die örtliche Ordnungsbehörde bittet um Beachtung.