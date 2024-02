Veröffentlicht am 9. Februar 2024 von wwa

WESTERWALD – Naturschutzinitiative (NI) lädt im Februar und März zu Workshops „Gehölzschnitt“ und „Obstbaumschnitt“ bei Wittgert ein

Zu zwei lehrreichen Workshops zum Thema „Gehölzschnitt im Hausgarten“ und „Obstbaumschnitt an älteren und alten Bäumen“ lädt die Naturschutzinitiative e.V (NI) an insgesamt vier Terminen im Februar und März ein.

Leo Hoffmann, Gärtnermeister, staatlich geprüfter Gartenbautechniker (GaLaBau) und NI-Mitglied startet im Februar mit dem Tages-Workshop „Gehölzschnitt im Hausgarten“ und vermittelt Grundlagen zum Pflege- und Erhaltungsschnitt an Zier-, Wild- und Blütensträuchern, Rosen und vielem mehr. Ziel dieser interessanten Veranstaltung ist das Wachstum, Blühwilligkeit und Ertrag von Gehölzen im privaten Grün zu erhalten und zu fördern. Der ca. sechsstündige Workshop ist aufgeteilt in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Damit das Erlebte und Erlernte verstanden bleibt, gibt es ausreichend Informationsmaterial zum Mitnehmen und Nachlesen. Termine: Sa, 17.02.2024 und Sa, 24.02.2024, jeweils von 10:00 bis ca. 16:00 Uhr

Einen praxisorientierten Schnupperkurs zum Erlernen von Pflege-, Erhaltungs- und Renaturierungsschnitt an mittelalten und alten Obstbäumen bietet die Naturschutzinitiative für Gartenbesitzer, Hobbygärtner und Naturliebhaber im kommenden März an. Unter kompetenter Leitung von Leo Hoffmann, Gärtnermeister, Axel Dietz und Peter-Josef Koch lernen die Teilnehmer das schonende Schneiden von Bäumen unterschiedlichen Alters. Alle Kursteilnehmer erhalten am Ende des Kurses ein kleines Manuskript über die vermittelten Inhalte sowie einige Literaturhinweise für das Selbststudium. Termine: Sa, 02.03.2024 und Sa, 09.03.2024, jeweils von 10:00 bis ca. 16:00 Uhr

Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei, über eine Spende freut sich die Naturschutzinitiative (NI). Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Eine Anmeldung ist erforderlich (mit vollständigem Namen, Anschrift u. Telefonnummer) an: anmeldung[at]naturschutz-initiative.de

Der genaue Treffpunkt wird den Teilnehmern nach der Anmeldung per E-Mail bekanntgegeben. Weitere Informationen unter: https://naturschutz-initiative.de/veranstaltungen Foto: Harry Neumann – Streuobstwiese