Veröffentlicht am 10. Februar 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Social Media fürs Marketing oder privat

Social Media ist sowohl privat als auch im Marketing inzwischen nahezu unverzichtbar. Die KreisVolkshochschule Neuwied möchte kleinen Unternehmen, Vereinen und auch Privatpersonen den Einstieg mittels kurzer Online-Kurse am Abend erleichtern. Am 06. März geht es ganz allgemein um die Grundlagen des Social Media Marketings: Warum sollte ich es nutzen und welcher Kanal ist der richtige für mich? Wie kann ich eine Strategie entwickeln und welche Tipps und Tricks kann ich einsetzen? Ab dem 13. März und ab dem 10. April finden dann jeweils 2 gesonderte Kurse zu Facebook und Instagram statt. An zwei Abenden erhalten die Teilnehmenden Einblicke in die Nutzung, Planung aus Auswertung der Plattformen. Strategische Tipps und Best Practice Beispiele kommen auch hier nicht zu kurz. Info und Anmeldung: www.kvhs-neuwied.de oder 02631 347813