Veröffentlicht am 8. Februar 2024 von wwa

VETTELSCHOSS – Geparkter Pkw macht sich in Vettelschoß selbstständig

Vermutlich aufgrund mangelnder Sicherung, machte sich ein geparkter Pkw am Mittwochmittag in der Waldstraße selbstständig. Ohne Fremdeinwirkung rollte das Fahrzeug zunächst unbemerkt vom Fahrbahnrand mehrere hundert Meter rückwärts und landete in einer Hecke. Der Pkw, sowie die Hecke und ein Zaun wurden stark beschädigt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei