8. Februar 2024

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfallflucht in Linz am Rhein

Mittwochvormittag wurde ein geparkter Seat Ibiza im Akazienweg beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, so dass die Linzer Polizeiinspektion Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen hat. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei